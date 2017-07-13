Турецкое правительство обнародовало доклад под названием «Борьба Турции против ИГИЛ», в котором утверждается, что граждане Азербайджана находятся в первом десятке по количеству депортаций и установленных запретов на въезд в Турцию из-за подозрений в участии в боевых действиях.

Как передает haqqin.az со ссылкой на документ, опубликованный Министерством внутренних дел Турции, по подозрению в участии в боевых действиях из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана. Еще 1677 азербайджанцам, подозреваемым в террористической деятельности, запрещен въезд в Турцию.

На первом месте по числу депортированных граждане России — 804 человека. На втором — Индонезия (435), на третьем — Таджикистан (308). Азербайджан расположился на шестой строчке.

Что касается запрета на въезд, то Азербайджан с 1677 гражданами, внесенными в список, занимает девятое место. На первом оказалась Саудовская Аравия (7523 гражданина), на втором — Тунис (4605), на третьем — Российская Федерация (4128).

«Несмотря на то, что Турция выявляет лиц, которые могут стать иностранными террористами, и выдает их обратно, видно, что угроза, исходящая от этих людей в странах, откуда они приезжают, недостаточно учитывается», — говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что граждане России, Ирана, Ливии и Азербайджана возглавляют список людей, задержанных турецкими властями при попытке проникнуть в Сирию для участия в боевых действиях.