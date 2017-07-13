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Турция подсчитала боевиков из Азербайджана эксклюзив

Автор: Отдел информации 

Турецкое правительство обнародовало доклад под названием «Борьба Турции против ИГИЛ», в котором утверждается, что граждане Азербайджана находятся в первом десятке по количеству депортаций и установленных запретов на въезд в Турцию из-за подозрений в участии в боевых действиях.

Как передает haqqin.az со ссылкой на документ, опубликованный Министерством внутренних дел Турции, по подозрению в участии в боевых действиях из страны были депортированы 252 гражданина Азербайджана. Еще 1677 азербайджанцам, подозреваемым в террористической деятельности, запрещен въезд в Турцию.

На первом месте по числу депортированных граждане России  804 человека. На втором — Индонезия (435), на третьем  Таджикистан (308). Азербайджан расположился на шестой строчке.

Что касается запрета на въезд, то Азербайджан с 1677 гражданами, внесенными в список, занимает девятое место. На первом оказалась Саудовская Аравия (7523 гражданина), на втором  Тунис (4605), на третьем  Российская Федерация (4128).

«Несмотря на то, что Турция выявляет лиц, которые могут стать иностранными террористами, и выдает их обратно, видно, что угроза, исходящая от этих людей в странах, откуда они приезжают, недостаточно учитывается»,  говорится в тексте.

Кроме того, отмечается, что граждане России, Ирана, Ливии и Азербайджана возглавляют список людей, задержанных турецкими властями при попытке проникнуть в Сирию для участия в боевых действиях.

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