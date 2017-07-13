Подписаться на уведомления
 

Сиявуш Новрузов не читает про Таги Ахмедова

Автор: Отдел информации 

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов выразил свое отношение к разоблачению на заседании суда генералом упраздненного МНБ, а ныне обвиняемым Акифом Човдаровым коррупционной деятельности бывшего руководителя Бакметрополитена Таги Ахмедова.

С.Новрузов заявил haqqin.az, что еще не читал показаний Човдарова, но, как только ознакомится с ними, выскажет свое мнение.

Отметим, что Таги Ахмедов по сей день является председателем Ясамальского отделения партии «Ени Азербайджан».

1780 просмотров


Старости
Опрос на улицах Еревана: «Саргсян — это позор нашей нации»
Опрос на улицах Еревана: «Саргсян — это позор нашей нации» видео
Наша погода
Сегодня 32° / 20°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 31° / 23°
16 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9467 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Освобожденный из сети кит убил своего спасителя
Ильхам Алиев запретил строить заборы на побережье Каспия
Ованнес Игитян: «Россия отправляет в Азербайджан и оружие, и военных экспертов»
Uber и «Яндекс.Такси» объединяют бизнес в Азербайджане
И на место одних боевиков встанут другие наш комментарий
Массовые аресты сторонников ПКК в Стамбуле
Минналогов возбудило 139 уголовных дел эксклюзив
Сиявуш Новрузов не читает про Таги Ахмедова
Шотландский футболист: «Я приехал в Баку за трофеями»
Турция подсчитала боевиков из Азербайджана эксклюзив
Чемпионка Дурунда покидает Азербайджан
Начальник канцелярии Администрации президента награжден орденом Славы
Доллар укрепился к манату
Министр обороны Грузии выступил против диалога с Россией
Протестующие окружили парламент Украины
Сторонников ИГИЛ не впускают в Азербайджан оперативно; эксклюзив
В Казахстане задержали азербайджанца с тонной осетрины
ДТП в Джалилабаде: двое погибших
Жена Таги Ахмедова о миллионах мужа
Азербайджанец лишился миллиона из-за слишком внимательной собаки
Депутаты уходят на каникулы с внушительными отпускными
Что Лавров предотвратил на встрече Мамедъярова и Налбандяна? комментарии армянских экспертов
Убийца Немцова избежал пожизненного срока
Завтра в Баку будет жарко
Франция призывает Баку и Ереван к регулярному диалогу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться