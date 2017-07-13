Сиявуш Новрузов не читает про Таги Ахмедова

Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов выразил свое отношение к разоблачению на заседании суда генералом упраздненного МНБ, а ныне обвиняемым Акифом Човдаровым коррупционной деятельности бывшего руководителя Бакметрополитена Таги Ахмедова.

С.Новрузов заявил haqqin.az, что еще не читал показаний Човдарова, но, как только ознакомится с ними, выскажет свое мнение.

Отметим, что Таги Ахмедов по сей день является председателем Ясамальского отделения партии «Ени Азербайджан».