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Минналогов возбудило 139 уголовных дел эксклюзив

Автор: Отдел экономики 

За шесть месяцев этого года в результате проведенных Департаментом предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве налогов Азербайджана возбуждено 139 уголовных дел по фактам уклонения от налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В то же время обеспечена выплата в госбюджет 7 млн 806,5 тыс. манатов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства налогов.      

В связи с полной выплатой налогов 38 уголовных дел было закрыто на стадии предварительного следствия.  

Завершено следствие по 254 уголовным делам. В отношении пяти обвиняемых применена мера пресечения в виде ареста. Следственные материалы с обвинительными актами по проходящим по 65 уголовным делам 75 подозреваемым в уклонении от налогов переданы в суды. На основании следственно-оперативных мероприятий задержаны 13 лиц, находившиеся в розыске за налоговые преступления, обеспечен принудительный привод 129 лиц, избегающих предварительного следствия.

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