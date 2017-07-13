Правительственная артиллерия еще сравнивала с землей узкий «пятачок» площадью менее квадратного километра, на котором засели последние двести смертников-шахидов ДАИШ (ИГИЛ), когда прибывший в город премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, подчеркнуто одетый в военную форму, объявил о завершении битвы и окончательном взятии Мосула.

«Мир не верил, что иракцы могут уничтожить ДАИШ, - сказал он, обращаясь к бойцам «Золотой дивизии», понесшей в битве за Мосул просто грандиозные потери. - Но наша победа является результатом жертвоприношений героических бойцов, которые поразили мир своим мужеством».

О жертвоприношениях – в самую точку. Кровавая кампания, длившаяся с переменным успехом – о взятии Мосула, к примеру, официальные иракские лица заявляли 16 (!) раз – унесла жизни десятков тысяч военнослужащих, боевиков и мирных жителей. Город по сути превращен в руины, поскольку, отчаявшись сломить сопротивление ДАИШ, правительственные войска перешли от уличных боев к ковровому уничтожению городских кварталов. По оценкам специалистов ООН, только первичная реконструкция Мосула потребует около миллиарда долларов. Если прибавить к этому почти миллион беженцев, голодающих сейчас во временных лагерях, то картина выглядит классической гуманитарной катастрофой.

Огромны потери и правительственных войск. Официальные иракские представители говорят о 774 погибших военных и служащих сил безопасности, однако американские советники открыто заявляют о том, что эти цифры занижены как минимум в два с половиной раза. Косвенно это подтверждают и другие источники.

Так, уже стало известно, что в запросе Министерства обороны США о дополнительном финансировании иракской армии указывается, что в ходе битвы за Мосул местная Служба по борьбе с терроризмом потеряла 40% личного состава. А всего, чтобы восстановить иракскую армию после «победы», требуется 1 миллиард 269 миллионов долларов американской помощи.

Что касается чисто военных аспектов наступившей «победы», то при всех потерях и разрушениях они выглядят достаточно скромными. Командованию ДАИШ, пожертвовав территорией, удалось сохранить большую часть личного состава, своевременно выведя его из Мосула и оставив в качестве заслона небольшие отряды смертников. В итоге на сегодняшний день, по оценкам разведки, вдоль русла Евфрата оперируют не менее 10-12 тысяч боевиков, еще не менее 8 тысяч «кочуют» по всей территории Ирака, 6 тысяч воюют в Сирии. Управление ДАИШ вполне устойчиво и признаков растерянности от потери «столицы халифата», коей считался Мосул, не проявляет.

Это признают и американские военные специалисты, заявляющие, что операции против ДАИШ на территории Ирака продлятся и в 2018 году. При этом не нужно забывать о Сирии, Ливии, Афганистане и, как выяснилось, Юго-Восточной Азии, где боевики ДАИШ действуют нисколько не утратив энтузиазма от потери Мосула.

Словом, военный аспект взятия «столицы халифата» выглядит и для иракского руководства, и для международной антитеррористической коалиции, мягко говоря, неутешительно. А ведь есть еще и другие… нюансы.

Органы пропаганды ДАИШ уже заявили, что «халифат» вполне может выдержать потерю части своей территории, поскольку имеет и достаточный мобилизационный резерв, и достаточное количество территорий, где могут действовать во имя своих целей. И это не просто громкие слова или попытка подсластить горечь поражения (утрата Мосула ими вообще так не воспринимается), а вполне трезвый анализ ситуации.

Социальный запрос на идею «халифата» никуда не исчез, а значит сохранилась и его социальная база, что в Ираке, что в других странах. Более того, на Ближнем и Среднем Востоке, в Юго-Восточной Азии накопилось огромное количество проблем, которые в любой момент могут «рвануть», и пикантность ситуации заключается в том, что военное поражение ДАИШ, даже если оно состоится, не сможет решить ни одну из них.

Не будем далеко ходить – вспомним разгром Саддама Хусейна или операцию против талибов в Афганистане, когда «ястребы» в США уверяли, что военной операцией можно «закрыть» проблемы раз и навсегда. Ну и как? Закрыли? В том-то и дело, что можно отбить у ДАИШ все занятые населенные пункты, можно раз десять уничтожить аль-Багдади, но это мало что изменит, поскольку проблема лежит гораздо глубже. И на место одних боевиков встанут другие с новыми аль-Багдади во главе.

В итоге взятие Мосула ничего не решило. Впереди долгая и трудная война, причем, что парадоксально, критерии победы в этой войне так и не ясны. Ведь главный урок Мосула заключается в том, что проблема ДАИШ не имеет чисто военного решения. А когда ее начинают воспринимать только и именно так, получаются пирровы победы, осложненные гуманитарными катастрофами.