Uber и «Яндекс.Такси» объединяют бизнес в Азербайджане

Сервисы «Яндекс.Такси» и Uber объединили бизнес в России и странах СНГ — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Яндекс» и Uber подписали соглашение о создании новой компании. В ее развитие они вложат 325 миллионов долларов, доля «Яндекса» — 100 миллионов долларов, Uber — 225 миллионов.

В пресс-релизе говорится, что после объединения компаний для пользователей «ничего не изменится».

«Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит им в одном приложении получать заказы как от «Яндекс.Такси», так и от Uber. Все это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки», — говорится в пресс-релизе.