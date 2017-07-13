Ованнес Игитян: «Россия отправляет в Азербайджан и оружие, и военных экспертов»

Председатель общественной организации «Против правового произвола», бывший омбудсмен Армении, эксперт по карабахскому вопросу Лариса Алавердян считает, что армянам не стоит тешить себя надеждой, что азербайджано-российские отношения зашли в тупик, как говорил вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Если это тупик, то он широкий, я не видела подобного тупика, — цитирует tert.am слова Алавердян, сказанные на пресс-конференции. — Отношения между Азербайджаном и Россией не войдут в такой тупик, о котором говорится. Мы понимаем, что в этом географическом месте накапливаются оружие, боеприпасы, что полно угроз. Плохо, когда Россия заявляет о том, что обеспечивает баланс сил, однако продолжается гонка вооружений».

По ее словам, если между Арменией и Азербайджаном будет развернута широкомасштабная война, то страны — члены ОДКБ не готовы принять единогласное решение в поддержку Армении. Алавердян считает, что ОДКБ ограничится лишь политическими заявлениями, дальше которых дело не продвинется.

В свою очередь, другой участник пресс-конференции, представитель правления Армянского общенационального движения Ованнес Игитян также коснулся темы продажи Азербайджану оружия со стороны России.

«Роль России здесь очень отрицательная», — заявил он, отметив, что вновь изучил соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Азербайджаном, и в нем есть лишь два ограничения, согласно одному из которых Азербайджан не может продавать оружие третьей стороне.

«Армянская сторона должна быть более жесткой, поскольку Россия не только продает Азербайджану оружие, но и отправляет туда военных экспертов», — говорит Игитян.