Ильхам Алиев запретил строить заборы на побережье Каспия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно изменениям в статье 46 кодекса, установлены требования в связи с общественными пляжами.
Так, земельный участок, находящийся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря, может быть огражден путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу, если строительные конструкции, использованные для ограждения, будут решетчатыми, не будут ограничивать вид на соприкосновение берега с водой и др.