Освобожденный из сети кит убил своего спасителя

В заливе Святого Лаврентия у берегов Канады северный гладкий кит убил добровольца, который освободил его из рыболовной сети. Об этом сообщает издание New York Times.

Канадский рыбак Джо Хаулетт (Joe Howlett) прибыл к запутавшемуся в сети киту на судне быстрого реагирования Министерства рыболовства и океанов Канады. Он перерезал веревки и помог животному избавиться от остатков рыбацкой снасти, мешавшей нырять и плавать. Освобожденный кит подпрыгнул и ударил спасителя. В результате мужчина погиб.

Хаулетт несколько лет участвовал в деятельности организации, занимающейся спасением редких китов. За это время он освободил десятки животных, запутавшихся в сетях. Всего за несколько дней до гибели он помог другому киту, попавшему в сети в той же части залива Святого Лаврентия.

Северные гладкие киты встречаются в северных регионах Атлантического океана. Длина этих животных составляет 13-16 метров, а вес достигает 100 тонн. В мире осталось не более 500 особей этого вида.