Глава Ростуризма о росте турпотока в Азербайджан

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов, отвечая на вопросы «Вестника Кавказа», отметил, что туристический поток из России в Азербайджан постоянно увеличивается.

«Связи с Азербайджанской Республикой у нас очень тесные, и турпоток в эту страну постоянно растет.

Также мы заинтересованы в создании межстрановых туристских линий и активно работаем в этом направлении с коллегами из Азербайджана. В частности, это касается вышеупомянутых круизных линий на Каспии, которые будут объединять и РФ, и Азербайджан, и Иран, и Туркмению, и Казахстан. Интерес к этому виду отдыха сейчас очень большой», — указал О.Сафонов.