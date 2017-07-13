Боевики ИГИЛ основали новое государство в Ираке

Боевики «Исламского государства» объявили город Талль-Афар в иракской провинции Найнава самостоятельным государством, провозгласив тем самым его независимость от так называемого халифата. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Akhbar Alaan со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, террористы пригрозили жестокими наказаниями каждому, кто нарушит приказы новых властей.

Отмечается, что события в Талль-Афаре свидетельствуют о расколе в ИГ, произошедшем после вероятной гибели лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Источники также утверждают, что в настоящее время в городе проводятся массовые аресты сторонников аль-Багдади. Кампания проходит под руководством арабов и иностранцев, пытающихся навязать свою власть оппонентам.