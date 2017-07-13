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Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Туркменистана фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана в стране Мекана Ишангулиева, сообщает официальный сайт главы государства.

 

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