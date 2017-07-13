Таги Ахмедов: «Отстаньте от меня, Човдаров лжет»

«Отстаньте от меня, дайте нормально работать. Човдаров лжет». Об этом в короткой беседе с корреспондентом одного из местных изданий сказал бывший глава Бакметрополитена Таги Ахмедов.

Таги Ахмедов добавил, что сказанное Акифом Човдаровым на суде не имеет к нему никакого отношения, и попросил больше не звонить по этому поводу.

Напомним, накануне в рамках судебного процесса над высокопоставленными сотрудниками расформированного МНБ арестованный генерал Акиф Човдаров заявил, что с 2008 по 2015 год Таги Ахмедовым было присвоено в Бакинском метрополитене около 200 миллионов долларов.