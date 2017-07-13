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Ильхам Алиев наградил представителей диаспоры

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой.

Согласно распоряжению, за заслуги в области строительства азербайджанской диаспоры медалью «Терегги» награждены Гумбатов Суреддин Мамедгусейн оглу, Гасымов Къявус Сафа оглу, Мамедов Ильхам Гаджи оглу, Велиев Джаваншир Инглаб оглу; медалью «За отличие на государственной службе»  Керимова Нушаба Рагим гызы, Тебризли Арзу Сирус гызы, Захидова Ладен Вахаб гызы.

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