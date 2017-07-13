Ильхам Алиев наградил представителей диаспоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой.
Согласно распоряжению, за заслуги в области строительства азербайджанской диаспоры медалью «Терегги» награждены Гумбатов Суреддин Мамедгусейн оглу, Гасымов Къявус Сафа оглу, Мамедов Ильхам Гаджи оглу, Велиев Джаваншир Инглаб оглу; медалью «За отличие на государственной службе» — Керимова Нушаба Рагим гызы, Тебризли Арзу Сирус гызы, Захидова Ладен Вахаб гызы.