Закир Гасанов: «Баку изучает опыт российской операции в Сирии»

Баку изучает опыт российской операции в Сирии и рассматривает предоставленные Минобороны РФ данные применительно к своему региону, заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за все время работы в должности главы военного ведомства.

«В мире у военных принята практика изучения всех последних военных конфликтов, которые привели к успеху или, наоборот, закончились неудачей, выявили какие-то проблемы.

Естественно, мы изучаем опыт Российской Федерации в боевых действиях в Сирии. Обмениваемся опытом со специалистами. Неоднократно мы обменивались мнением с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. И наши соответствующие главки общались. Материал, спасибо российской стороне, они нам представили. Мы примеряем это к своему региону», — сказал министр РИА Новости.