Президент Ильхам Алиев едет в Латвию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит на следующей неделе официальный визит в Латвию, сообщил латвийский посол в Баку Юрис Маклаковс.
«В понедельник, 17 июля, состоится официальный визит президента Ильхама Алиева в Латвию», — сказал Ю.Маклаковс Интерфакс-Азербайджану.
По его словам, в рамках визита Ильхам Алиев встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Марисом Кучинскисом.
«В рамках визита будет подписано четыре договора — декларация о стратегическом партнерстве, договор о сотрудничестве в сфере транспорта, образования и безопасности строительства», — отметил дипломат.