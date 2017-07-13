Закир Гасанов: «Поставки российского вооружения в Азербайджан выполнены на 90%»

Контракт на поставку из РФ танков, РСЗО «Смерч» и установок «Мста-С» выполнен на 90%. Баку оплатил вооружение и успешно их применяет, заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в первом для зарубежных СМИ интервью, которое он дал РИА Новости.

Ранее азербайджанское военное ведомство сообщило, что закупленная у России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в республику. Предыдущая партия закупленного в России вооружения была доставлена в июне.

«Контракт уже выполнен практически на 90%. Мы его оплатили. Остались мелочи. Все уже давно в Азербайджане и успешно применяется… Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем», — сказал министр.