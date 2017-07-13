Сирийская оппозиция может начать бои против курдов

Оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА) считает необходимой операцию против сил сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) на севере страны при поддержке Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на одного из командиров ССА Ахмеда Османа.

"Мы обязаны провести операцию против PYD в северном пригороде Алеппо, так как необходимо покончить с оккупацией районов на сирийско-турецкой границе. Иным путем невозможно обеспечить возвращение около 200 тысяч мирных жителей, которые были вынуждены покинуть населенные пункты на сирийско-турецкой границе", — сказал Осман.

По его словам, в последние недели жители района Тель-Рыфат к югу от города Аазаз и его окрестностей организуют акции с требованием очистить регион от сил PYD.

"Бойцы ССА готовы сделать это. Просим Турцию поддержать нас, как это было во время операции "Щит Евфрата". Вначале мы потребуем от боевиков PYD покинуть села на сирийско-турецкой границе по-хорошему, чтобы избежать боев и человеческих жертв. Но если террористы откажутся, то ССА не останется ничего другого, как вступить в бой", — сказал Осман в кулуарах межсирийских переговоров в Женеве.

По его словам, после вывода сил PYD из района Тель-Рыфат и его окрестностей может начаться операция по освобождению района Африн, расположенного через границу от турецкой провинции Хатай.

"Африн имеет стратегическое значение, потому что террористы захватили села в регионе, используя живую силу, привлеченную именно в этот район. Если Африн останется под контролем боевиков, то террористическая угроза Аазазу и районам, освобожденным в рамках операции "Щит Евфрата", сохранится", — сказал полевой командир.

По его словам, силам PYD не следует полагаться на поддержку США, если против них начнется операция в Африне. "Считаю, что поддержки они не получат. Вашингтон ясно дал понять, что не хочет, чтобы ССА продвигалась к району Манбиджа, но про Африн ничего сказано не было", — сказал Осман.

Он добавил, что ССА готова вступить в бой с правительственной армией Сирии, если PYD передаст ей контроль над контролируемыми ею районами.