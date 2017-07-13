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Закир Гасанов: «У Азербайджана есть оружие, способное сбивать ракеты «Искандеров»

 

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за время работы в должности, которое он дал РИА Новости, заявил, что вооруженные силы (ВС) страны обладают противоракетным оружием, способным сбивать ракеты с размещенных в Армении комплексов «Искандер».

«Искандеры» были впервые продемонстрированы 21 сентября прошлого года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянских ВС еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле минувшего года.

«Я как министр обороны заявляю, что у нас есть система противодействия — мы можем сбить эти ракеты. У нас тоже есть ракеты, в количестве в 50 раз больше. Я несу полную ответственность за сказанные слова. Представьте, какой будет ответный удар по инфраструктуре и военным целям, если они вздумают их применить!?» — сказал министр.

По его словам, в мире существует несколько видов тактики применения войск.

«Да, «Искандер» — хорошая ракета. Но есть несколько вопросов. Первый: какой это «Искандер», ведь их много видов. Второй: в каком состоянии этот «Искандер»? Третий: кто управляет этим «Искандером»? Четвертый: смогут ли они его применить?

Мы как военные люди всегда рассматриваем худший вариант, мы к нему готовы. Правда, ракеты, о которых я вам сказал, приобрели не в РФ, но качеством они не хуже. И я вам скажу, что мы смоделировали ситуацию, провели боевые стрельбы. Результат — отличный! На сегодняшний день мы уверены в том, что сможем защитить свои населенные пункты и ВС», — подчеркнул глава Минобороны Азербайджана.

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