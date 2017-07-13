Турция направила боевой корабль к берегам Кипра

Турция направила к побережью Кипра фрегат ВМС страны Gokceada для наблюдения за начавшимися по запросу кипрских властей работами по геологоразведке на шельфе острова, сообщил в четверг турецкий Генштаб.

"Фрегат Gokceada начал дежурство по наблюдению за судном West Capellа, которое, как предполагается, может проводить геологоразведку в интересах властей Южного Кипра в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.

Ранее кипрские СМИ сообщили, что французская компания Total начинает разведочное бурение на 11-м участке газового месторождения "Афродита" в исключительной экономической зоне Кипра, на место прибыла бурильная установка. Работа на участке "Онисифорос Западный-1" продлится до сентября, а затем Total объявит, была она успешной или нет.