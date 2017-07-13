Умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо

Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает Reuters.

В мае 2017 года у него диагностировали рак печени в терминальной стадии. В начале июля стало известно, что состояние Лю Сяобо ухудшилось. До этого по настоянию родственников к правозащитнику в больницу пригласили специалистов из США, Германии и других стран.

Евросоюз и Великобритания просили освободить правозащитника и отпустить его на лечение в Европу. Китайские врачи утверждали, что его состояние не позволяет подобный перелет. Западные медики заявляли об обратном.

12 июля больница, в которой находился правозащитник, объявила об ухудшении его состояния, в частности, он почти перестал самостоятельно дышать. Родственники Лю Сяобо якобы отказались от искусственной вентиляции легких.