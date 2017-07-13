В Баку лифт с людьми упал в шахту

В Хатаинском районе Баку упал лифт, сообщает АПА.
Согласно информации, лифт с людьми упал в шахту в здании, расположенном по адресу: Мухаммед Хади, 58.
В Хатаинском районе Баку упал лифт, сообщает АПА.
Согласно информации, лифт с людьми упал в шахту в здании, расположенном по адресу: Мухаммед Хади, 58.
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