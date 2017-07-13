Умер режиссер Александр Майоров

Российский режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов, передает РИА Новости.
Причины смерти Майорова не уточняются. Похороны режиссера пройдут в Тбилиси.
Александр Майоров был членом Союза кинематографистов России, преподавал во ВГИКе. С 1981 года работал режиссером-постановщиком на киностудии "Мосфильм".
Его фильмография включает такие картины, как "Маросейка, 12", "Побег на край света", "Золотые рыбки", "Шанс", "Страховой агент", "Случай на фабрике №6".