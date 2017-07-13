Обвиняемый в отмывании денег стал послом Армении

Haqqin.az уже сообщал о том, что указом президента Армении Сержика Саргсяна Александр Арзуманян назначен послом Армении в Дании. Как отмечает ереванский сайт Politik, Александр Арзуманян уже многие годы выступает под маской оппозиционера, озвучивая экстремистские призывы против властей. Он был одной из знаковых личностей оппозиционного движения 2008 года и начальником предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна.

Александра Арзуманяна дважды осуждали на разные сроки. И после прохождения такого пути Арзуманян поощряется теми же властями, что подвергали его «гонениям» на протяжении долгих лет.

Кстати, Арзуманян в 2007 году был осужден по статье «Отмывание денег». Тогда Серж Саргсян был премьер-министром, и Арзуманян ежедневно заявлял, что осужден по приказу Сержика и Робика (имеется в виду экс-президент Армении Роберт Кочарян).

И вот сейчас должность посла в Дании предоставляется человеку, который отмывал деньги. Власти даже не удосужились дать по поводу Арзуманяна какие-то разъяснения. Или сказать, что в 2007 году он был невиновен.