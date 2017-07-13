Закиру Гасанову представили нового военного атташе США

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом США Робертом Секутой, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства.

На встрече состоялся обмен мнениями по военным, военно-техническим вопросам, вопросам военного образования и организации взаимных визитов на уровне специалистов и тренингов, а также по вопросам сотрудничества в сферах обороны, совместной борьбы с терроризмом и миротворческих операциях.

Коснувшись армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, министр обороны сказал, что Армения - источник сепаратизма, терроризма и экстремизма. Отметив, что это угроза не только для Азербайджана, но и для региона, министр сообщил, что для пресечения этой угрозы необходима совместная работа международных структур.

Американский дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта важно для обеспечения безопасности и развития Южно-Кавказского региона, выразил глубокие соболезнования близким погибших в результате конфликта, в частности гражданских лиц, убитых в селе Алханлы.

Посол США подчеркнул успешное развитие сотрудничества между США и Азербайджаном в двустороннем формате и в рамках НАТО, выразил признательность за вклад, вносимый Азербайджаном в миротворческие операции в Афганистане.

Затем посол представил министру обороны нового военного атташе США в Азербайджане Адама Кавлика.

Поздравив нового военного атташе США с началом миссии в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в работе по расширению связей между вооруженными силами двух стран.