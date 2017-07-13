Прошедший в Гамбурге двухдневный саммит, известный как G20, закончился серьезными противоречиями между США и остальными участниками форума, что было отражено в заключительной декларации. Ничего подобного прежде не бывало и в помине. Саммиты "Двадцатки" называли "спящими", ведь они проходили при полном единомыслии и легко достижимом кворуме. Традиционный сценарий в этот раз испортил Дональд Трамп, у которого свои, отличные от других взгляды на ключевые проблемы, стоящие перед человечеством.

"Наш мир никогда не был таким разделенным, - печально констатировал французский президент Эммануэль Макрон. - Наши общие основы никогда не были в такой опасности".

Меркель против Трампа

Выявленные G20 принципиальные разногласия касались прежде всего вопросов глобального потепления климата и самого процесса глобализации. Впрочем, хозяйка форума Ангела Меркель изначально была готова к бою с Трампом по всем ключевым пунктам повестки дня. И какие-то компромиссы все же были найдены. Например, успехом можно считать достижение договоренности по сохранению открытых рынков и по борьбе с протекционизмом.

Трамп, столкнувшись с противодействием 19 остальных влиятельных мировых игроков, вынужден был поддержать документ, который призывает его не вводить в обход норм ВТО ввозные пошлины.

А ведь до этого и на этапе предвыборной кампании и после воцарения в Белом доме он угрожал ввести серьезные импортные пошлины на мексиканскую нефть и легковые автомобили, собранные у соседа. И если бы это произошло, серьезно пострадала бы та же Германия, которая весьма заинтересована в сохранении сборочных производств в Мексике.

Впрочем, совершенно не факт, что Трамп будет придерживаться этих договоренностей, вернувшись на родину, и в Германии это прекрасно понимают. Недаром журналисты поделились своим скептицизмом с фрау Меркель, но та им ответила, что "не может заглядывать в будущее". Иными словами, за Трампа она поручиться не может.

Мир без Америки

Но если с протекционизмом и торговыми барьерами удалось хоть как-то договориться, то в отношении Парижского соглашения по климату каждый ушел с собственными интересами. «Мировые лидеры движутся вперед по климатическим изменениям без США", - констатирует The New York Times.

Разногласия по климатическим изменениям стали одним из главных итогов G20. Участники форума приложили колоссальные усилия, чтобы хоть как-то сблизить позиции США и остального мира по договору, заключенному в Париже, который должен вступить в силу в 2020 году.

Но Трамп остался непоколебим в своем отторжении этого мирового соглашения, одного из самых важных в начале этого столетия. Меркель, которая и до этого не испытывала особых иллюзий, вынуждена была заявить на итоговой пресс-конференции: "Стало ясно, что мы не смогли прийти к консенсусу, но различия тоже не были выхолощены, они отражены" (в декларации).

США оказались в полной изоляции. Между ними и остальным миром пролегла пропасть. Но парадоксальным образом Дональд Трамп может извлечь кое-какую политическую выгоду из своего противостояния с миром. Он во второй раз посетил старушку Европу, где, в отличие от своего предшественника, исключительно непопулярен. И размах действий антиглобалистов в Гамбурге, шабаш, который они там устроили, во многом связан именно с визитом человека, который противостоит либеральным правительствам континента.

Однако внутри США его консервативная изоляционистская позиция поддерживается значительными группами населения, которые поверили в лозунг "Америка вновь станет великой". Визит Трампа в Польшу и Германию стал на удивление высоким пунктом первого этапа его президентства, позволившим ему чуть свободнее вздохнуть от непрерывных войн, ведущихся против него в Вашингтоне.

Несколько дней назад Трамп покидал столицу усталый и раздраженный. Вернулся он на удивление бодрым. "Его визит дает стране ясное представление о внешнеполитической философии президента и его заявленной долгосрочной цели, заключающейся в том, чтобы вернуть Америке величие на мировой сцене", - говорит Джейсон Миллер, который консультировал Трампа во время избирательной кампании.

Действительно, какое дело американцам до каких-то европейцев. Они и сами с усами.

Ну а какие еще достижения или расхождения были зафиксированы на G20? Что, например, мировые лидеры решили в отношении Украины? Накануне саммита украинский президент Петр Порошенко объявил, что одна из главных целей его страны - вступление в НАТО. Так пустят ли украинцев в Североатлантический блок или дадут от ворот поворот?

Украина на завтрак

Конфликт в Украине был одной из главных тем, которые обсуждали на своем совместном завтраке Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Незадолго до этого французский президент предложил свой план урегулирования на юго-востоке Украины, получивший название "Формула Макрона". Эта формула вызвала гул недовольства в самопровозглашенных республиках и ступор в Москве.

Кремль радостно встретил озвученные чуть ранее предложения Макрона по Сирии, дававшие большую свободу российским военным в этой стране. А вот его украинская концепция Москве откровенно пришлась не по нутру. Новый французский президент предлагает начать прямые переговоры между Москвой и Киевом. Путин такой диалог всегда отвергал, потому что не считает Россию стороной конфликта и заявляет, что с Киевом должны договариваться "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Макрон пытается переставить местами пункты Минских соглашений в угоду Киеву, который требует, чтобы ему сначала вернули контроль на границе с Россией и уж потом он будет проводить выборы.

Судя по всему, на завтраке об Украине договориться не смогли. Президент Путин на итоговой пресс-конференции о политике Киева высказался довольно резко. "У них остался один товар, которым они успешно торгуют, - это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств, - заявил российский президент. - Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром".

Кремль хочет, чтобы Европа надавила на Порошенко. Европа давить пока отказывается. В результате все разговоры идут по старому кругу, прежде всего о том, что нужно принять "действенные меры", которые привели бы к "реальному прекращению огня" на линии соприкосновения в Донбассе, и обеспечить отвод тяжелых вооружений.

Однако в украинской игре у Путина появился новый элемент. Теперь, как уже сообщал haqqin.az, на саммите G20 установлен прямой канал взаимодействия России и США по Украине. Это значит, что российское руководство теперь не будет оглядываться исключительно на европейцев, а станет вести разговор и с Трампом, у которого, как объявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, с Путиным "глубокая химия". И эта взаимная симпатия, надеются в Москве, поможет не допустить поставки в Украину тяжелого американского вооружения и сведет на нет всякие разговоры о скором вступлении этой страны в НАТО. Тем более что такое вступление никак не будет приветствовать Польша, у которой свои немалые претензии к Киеву.

Непотопляемый Ким

Тема санкций против КНДР получила очень слабое развитие на G20. Накануне открытия саммита США постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совета Безопасности, заявила, что США готовы применить военную силу в отношении КНДР. Во время работы форума два бомбардировщика ВВС США при поддержке южнокорейских истребителей провели учения с боевой стрельбой в небе над Южной Кореей, вблизи границы с КНДР. Эта военная демонстрация стала ответом на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

Однако в Гамбурге действия молодого хулигана Ким Чен Ына не получили мощного отпора. Фактически северокорейская проблема детально обсуждалась лишь во время переговоров Си Цзиньпина с его японским коллегой Синдзо Абэ.

Конечно, Китай очень хотел бы помочь Японии в северокорейском вопросе, ведь провокации Кима достали всех, в том числе и Пекин. Однако, как пишет российское агентство РИА Новости, "Пекин устал всем объяснять, что он не может по звонку вынудить Ким Чен Ына плясать под свою дудку". Тем более не ясно, что Китай получит в ответ от Японии, какие экономические преференции. Токио может дать ему массу обещаний, но их может легко ветировать все тот же Трамп, который давно уже грозится объявить Китаю торгово-экономическую войну.

Иванка подменяет отца

Чем еще запомнился G20 в Гамбурге? Тем, что на одной из рабочих сессий "Партнерство с Африкой, миграция и здравоохранение" место вышедшего из зала Дональда Трампа заняла его дочь Иванка. Реакция пользователей соцсетей в США последовала немедленно. Все обратили внимание, что "первая дочь" Соединенных Штатов уселась между британским премьер-министром Терезой Мэй и китайским лидером Си Цзиньпином, а хозяйка форума Меркель сидела слегка поодаль от них.

В Америке вообще плохо относятся к такого рода семейственности, которую упорно отстаивает, несмотря на критику Трампа. "Неизбранная и неподготовленная" - таким был общий вердикт пользователей интернета в США. По мнению десятков тысяч человек, высказавшихся по этому вопросу, Иванка не должна была садиться в кресло президента-отца, поскольку по протоколу это могут делать только высокопоставленные чиновники.

Может быть, такая импровизация Иванки и могла бы пройти сравнительно легко. Однако она "легла" в русло обширной критики того, что и дочь Трампа, и его зять Джаред Кушнер, официально являющийся помощником президента, играют уж слишком большую роль в Белом доме. А после возвращения из Гамбурга Трамп, сообщают американские СМИ, подписал указ, предписывающий Госдепартаменту перенаправить 50 миллионов долларов, которые прежде были выделены на помощь зарубежным странам, на финансирование международного фонда помощи средним и мелким предпринимателям-женщинам. Этот фонд создала Иванка Трамп. Ну что тут скажешь? Дети прежде всего. И не только в одной Америке. Но американские СМИ бьют по этому поводу наотмашь. Правда, газеты лают, а караван-то идет!