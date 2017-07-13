Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с национальным праздником – Днем взятия Бастилии, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мы возлагаем большие надежды на усилия Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично ваши усилия, направленные на мирное и справедливое разрешение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и в соответствии с международным правом», - говорится в послании.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это подразумевает прекращение оккупации Арменией азербайджанских земель и возвращение на свою родину более миллиона азербайджанцев, ставших в результате этой оккупации беженцами и вынужденными переселенцами.

«Азербайджан придает особое значение азербайджано-французским отношениям», - заявил Ильхам Алиев, отметив, что сегодня политические, экономические и культурные связи между странами успешно развиваются и расширяются.