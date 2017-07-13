Лавров: «Мы не поддерживаем Асада»

Москва не поддерживает президента Сирии Башара Асада, но выступает категорически против повторения иракского сценария, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

«Что касается Асада, мы его не поддерживаем. Мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке», - сказал Лавров, выступая в Фонде им. К.Кербера в ходе визита в Берлин.

По его мнению, в случае с Ираком, у многих западных стран было «кровожадное желание ликвидировать диктатора Саддама Хусейна».

«Ликвидировав диктатора, я боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, потому что там сейчас очень непростые процессы происходят», - отметил министр.

С.Лавров напомнил, что схожая ситуация сложилась и в Ливии.