Вслед за Эриком Хачатуровым посетить столицу Азербайджана, город, где родились, выразили желание и другие бакинские армяне. Как и обещали, им содействуют, активисты «Платформы для мира между Азербайджаном и Арменией».

Очередным гостем «Платформы» в Баку стала Оксана Алтунян. Ее путешествие в город детства не обошлось без эксцессов, но удалось все урегулировать.

Первое, что ощутила Оксана в Баку, это запах родного города – запах детства, запах дома, где она жила с родителями, запах лучших лет жизни. По ее признанию, за какой-то час она вновь пережила свою юность, радость и встреч и горечь расставаний, вспомнила свои тогдашние надежды и мечты.

Оксане предоставили возможность увидеть школу, где она училась, двор, где играла с подружками в детстве, дом, куда пришла выйдя замуж.

Глаза женщины то светились радостью, то затуманивались слезами печали. Долгие годы отделяют ее от того счастливого времени, когда дружно, весело, со всеми соседями, независимо от их национальности, отмечали они праздники, гуляли на свадьбах, встречали из роддома молодых мамаш с младенцами. Все было общим, и все было радостно.

Но и сегодня Оксана Алтунян безмерно счастлива, ведь сбылась ее мечта – она в родных, дорогих сердцу местах, которые многие могла видеть только во сне. «Говорить не могу, эмоции переполняю», - то и дело повторяла она.

Как и Эрик Хачатуров, Оксана стала желанным гостем в офисе «Платформы мира». За чашкой чая Оксана поделилась наболевшим – как хочется ей сделать хоть что-нибудь, чтобы два народа – азербайджанцы и армяне опять жили в мире.

«Никто из простых людей не хочет войны, и никому не нужно, чтоб гибли их сыновья», - уверена женщина, армянка, бакинка. Придет время, не сомневается она, и азербайджанцы, жившие в Армении, но вынужденные покинуть землю, на которой родились, смогут увидеть родные сердцу места, поклониться праху своих предков на их могилах. То есть сделать то, что посчастливилось совершить Оксане.

«И тогда воцарится мир между двумя обреченными на соседство народами – армянами и азербайджанцами, которые еще не так давно жили в соседних домах, делили и радость, и горе друг друга», - убежденно произносит Оксана Алтунян.

Немного погодя она вспоминала о своей бакинской соседке Гюльназ – женщине боевой и решительной, которая едва познакомившись с Оксаной, стала защищать ее от нападок грозной свекрови.

Гюльназ ханум нам удалось разыскать, и приятельницы долго и задушевно общались по телефону.

А еще Оксана нашла своих одноклассниц и подруг, которые услышав ее голос по телефону начинали рыдать в трубку.

Что ж, мечта Оксаны сбылась, но чего ей это стоило, знает только она сама. Смелости и мужество этой женщины могут завидовать и мужчины.

И таких, как она, много, нужно лишь всем собраться и сказать свое веское слово.

А «Платформа для мира» работает именно для таких, как Эрик Хачатуров и Оксана Алтунян – самоотверженных и неравнодушных, тех, кто что наши народы платят за войну жизнями своих сыновей.

Платформа уже ждет новых гостей. Добро пожаловать в Баку!