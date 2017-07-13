Александр Дугин: «Азербайджан понял, что Россия – гарант территориальной целостности»

Последняя эскалация военных действий в Нагорном Карабахе вызвала большой резонанс в мировых СМИ. Экспертное сообщество продолжает прения относительно путей урегулирования карабахской проблемы и вероятности возобновления боевых действий. Один из идеологов нынешней России, философ и теоретик современного евразийства Александр Дугин выступил в российских СМИ с публикацией о путях разрешения карабахской проблемы.

Предлагаем вашему вниманию статью А.Дугина.

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В последние дни обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. В ходе обстрелов с армянской стороны 4 июля погибли женщина и маленькая девочка двух лет Захра Гулиева. В принципе, подобный инцидент при определенных обстоятельствах мог бы стать триггером для начала боевых действий.

В любом конфликте подобного рода бесполезно искать, кто прав, кто виноват, и кто первый начал. У обеих сторон конфликта обязательно будут прямо противоположные точки зрения на этот счет. Но на сей раз болезненные потери понесла именно азербайджанская сторона. И именно она может, если, конечно, захочет, сочтет нужным, использовать эту трагедию для нового цикла боевых действий. Следует приосмотреться к этой ситуации с геополитической точки зрения.

За годы затяжного конфликта вокруг Нагорного Карабаха геополитический контекст и баланс сил в регионе успел смениться уже неоднократно. Поэтому важно рассмотреть не то, что было, а то, что есть сейчас.

Новый геополитический расклад

Принципиально новыми факторами, влияющими на положение Нагорного Карабаха, следует признать следующее:

1. Существенное укрепление геополитической мощи России на евразийском пространстве и на Ближнем Востоке. Россия убедительно доказала, что только она является гарантом территориальной целостности всех соседних с ней государств – и не только бывших республик СССР, что вообще ни у кого не вызывает сомнения, но и таких стран, как Афганистан, Турция или Иран, и даже Сирия, а значит, и Ирак, Ливан и Египет. Похоже, это уже не может вызывать сомнений и у Азербайджана.

История с Катаром – весьма показательна. Россия точно второй полюс, по крайней мере, в региональном масштабе. И если сегодня кто-то хочет сохранить или изменить свои границы, за этим обращаться надо только в Москву: она за свои слова отвечает, а Вашингтон - нет. 2. Если на прежнем этапе Москва, признавая 2. Если на прежнем этапе Москва, признавая Карабах в составе Азербайджана, выступала с Арменией в едином стратегическом блоке (ОДКБ, Евразийский Союз и т.д.), а Азербайджан склонялся к Западу и ГУАМ, то в последние годы Ильхам Алиев изменил ориентацию Баку в пользу стратегического партнерства с Москвой, и Москва это горячо поддержала. ГУАМа больше не существует, а отношения между Россий и Азербайджаном развиваются довольно быстро. Поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать Россию, как однозначно находящуюся на стороне Еревана. 3. Азербайджан при Ильхаме Алиеве резко укрепил свою экономику, стратегический потенциал, и консолидировал азербайджанское общество. Успехи Алиева требуют прогресса в отношении Карабаха, так как это направление, в котором сохраняется статус-кво, резко и негативно контрастирует с продвижением в других вопросах. Баку начинает играть все большую роль в отношениях между Москвой и Анкарой, с одной стороны, и Москвой и Тегераном, с другой. Именно эти факторы и подталкивают Азербайджан к тому, чтобы снова взяться за тяжелый и болезненный карабахский вопрос. Это дало о себе знать весной 2016 года, когда наступление Азербайджана удалось остановить лишь обещанием политического решения. И это решение было найдено в компромиссе возврата пяти районов. Это вполне удовлетворило бы Баку на определенное время, и в целом Саргсян был к этому готов. Но что-то пошло не так, и процесс затянулся. Именно об этом нам напоминает и та эскалация конфликта, которая намечается сейчас. Тревожный сигнал Краткий анализ показывает, почему на сей раз обострение может иметь определенное продолжение. Азербайджанская сторона, естественно, остро переживает гибель гражданских лиц – особенно женщины и ребенка. Но в целом на любую гуманитарную катастрофу геополитика реагирует в зависимости от стратегической целесообразности. И она в данном случае налицо. В Баку убеждены, что в настоящем состоянии Азербайджан способен решить военным путем не только проблему пяти районов, но и проблему Карабаха, и единственное, что останавливает азербайджанцев, это учет политических последствий и резкое стремление Москвы не допустить такого развития событий в зоне прямых стратегических интересов России. Москва является гарантом мира в Карабахе, и рост насилия наносит ей прямой ущерб. Однако Баку посылает сигнал, что больше азербайджанцы не намерены ждать. И это тревожно. Однако Баку посылает сигнал, что больше азербайджанцы не намерены ждать. И это тревожно.

Шаг за Москвой

Что целесообразно было бы предпринять всем сторонам конфликта в этой ситуации?

Баку следует подходить к ситуации с выдержкой и рациональностью, что Ильхам Алиев уже не раз демонстрировал, и что всякий раз давало положительный эффект. Но у всего есть границы. Время ожидания политического решения – хотя бы по тем пяти районам, о которых в целом уже договорились все стороны – не бесконечно.

Ереван также должен проявить выдержку. Армяне доказали, что готовы жестко отстаивать свои интересы. Но с учетом тех изменений, о которых мы говорили ранее, явно в определенных моментах также надо проявлять и гибкость. Хотя когда начинает литься кровь и страдают мирные люди, и особенно невинные дети, спокойствие сохранить трудно.

В целом, дело за Москвой. Ясно, что у Кремля проблем хватает на Ближнем Востоке, гнетет не решенный и не решаемый в нынешней парадигме вопрос с Новороссией, множество нюансов в отношениях с Трампом, который колеблется между своей предвыборной платформой и проектами, навязываемыми ему неоконсерваторами и даже оппонентами-глобалистами. Но Южный Кавказ – это слишком близко, слишком болезненно и слишком серьезно, чтобы откладывать на потом.