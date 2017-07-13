Популярный российский актер, пародист, шоумен Максим Галкин в социальной сети İnstagram поделился фотографиями со своей последней поездки в Азербайджан, сообщает Sputnik.

Любимая работа 😎💍 Свадьба! #свадьба #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 1 2017 в 12:49 PDT

Причиной его приезда в этот раз стало участие в качестве специального гостя на азербайджанской свадьбе. Галкин поделился с подписчиками небольшим роликом с этого торжества. Помимо Галкина, в этой свадьбе приняли участие также Boney M, группа "Лазурный берег" и многие другие.

Отметим, что Максим Галкин является одним из ведущих бакинского международного фестиваля "Жара-2017", который пройдет в туристическом комплексе Sea Breeze с 27 по 30 июля.