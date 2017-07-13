Сегодня руководство Министерства обороны приняло участие в открытии Центра технического обслуживания и ремонта средств связи Вооруженных сил, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Согласно информации, созданный центр в кратчайшие сроки обеспечит техническое обслуживание и ремонт используемых в войсках всех видов стационарного и мобильного современного военного коммуникационного оборудования.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено о боевых возможностях, назначении и оснащении установленных на базе различных колесных транспортных средств и предназначенных для управления боем командно-штабных машин.

Руководство Министерства обороны осмотрело расположенные на территории центра лаборатории, предназначенные для текущего и среднего ремонта современных средств связи, в том числе другие служебные и административные помещения, а также склады. Министр обороны дал соответствующие указания в связи с расширением деятельности и возможностей центра.