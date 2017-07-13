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Масштабные работы в Шемахе Рапортует "Азеришыг"

 

ОАО «Азеришыг» провело работы по перестройке и капитальному ремонту электрооборудования в Шемахинском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.

Работы по созданию Шемахинской электрической сети, которая будет обслуживать районный центр, пять поселков и 57 сел, с населением 100 тысяч человек и обеспечивать электричеством 22 тысячи абонентов велись 29 месяцев.

В соответствии с указаниями главы государства, была построена новая подстанция Pirqulu и установлен новый мощный трансформатор.

На административной территории Шемахинской электросети были заменены на новые и более мощные 47 старых трансформаторов.

За последние два года были установлены 1212 10-квт опорных столбов, протянуты 54,5 километра линий электропередач, протянуто 44,14 километров изолированного кабеля, а также 36 километров воздушных линий электропередач.  

В настоящее время продолжаются работы в населенных пунктах Галейбугурд, Муганлы, Миркенд, Гаджилы, Кичик Хинислы, Мярзандия, Нагарахана и Сабир, в которых проживают 12 тысяч человек.

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