Сегодня в Сумгаите состоялась церемония закладки фундамента первого завода по производству лекарств твердой консистенции. В церемонии принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Тренд.

Как было отмечено на церемонии, продукция завода, строящегося индийской компанией SunPharma, будет отвечать европейским стандартам GMP (Надлежащая производственная практика). Завод будет производить кардиологические, нефрологические, гастроэнтерологические и диабетические, а также другие необходимые для азербайджанского рынка лекарственные препараты. Продукцию завода, чья производственная мощность составит 200 миллионов таблеток, 40 миллионов капсул и 20 миллионов ампул в год, планируется также экспортировать в страны СНГ и на другие зарубежные рынки.

Завод начнет свою деятельность в конце следующего года.

Компания SunPharma с капиталом в 39 миллиардов долларов является первой в Индии и пятой в мире фармацевтической компанией. Продукция компании экспортируется в 150 стран мира. Компания имеет 49 заводов, расположенных на пяти компонентах. Компания около 20 лет работает на рынке США, и ее годовой товарооборот в стране составляет свыше двух миллиардов долларов.