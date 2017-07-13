Подписаться на уведомления
 

Мировой фармацевтический гигант вышел на рынок Азербайджана фото

 

Сегодня в Сумгаите состоялась церемония закладки фундамента первого завода по производству лекарств твердой консистенции. В церемонии принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, передает Тренд.

Как было отмечено на церемонии, продукция завода, строящегося индийской компанией SunPharma, будет отвечать европейским стандартам GMP (Надлежащая производственная практика). Завод будет производить кардиологические, нефрологические, гастроэнтерологические и диабетические, а также другие необходимые для азербайджанского рынка лекарственные препараты. Продукцию завода, чья производственная мощность составит 200 миллионов таблеток, 40 миллионов капсул и 20 миллионов ампул в год, планируется также экспортировать в страны СНГ и на другие зарубежные рынки.

Завод начнет свою деятельность в конце следующего года.

Компания SunPharma с капиталом в 39 миллиардов долларов является первой в Индии и пятой в мире фармацевтической компанией. Продукция компании экспортируется в 150 стран мира. Компания имеет 49 заводов, расположенных на пяти компонентах. Компания около 20 лет работает на рынке США, и ее годовой товарооборот в стране составляет свыше двух миллиардов долларов.

 

455 просмотров


Старости
Что Лавров предотвратил на встрече Мамедъярова и Налбандяна?
Что Лавров предотвратил на встрече Мамедъярова и Налбандяна? комментарии армянских экспертов
Наша погода
Сегодня 33° / 20°
14 Июл 29° / 22°
15 Июл 31° / 23°
16 Июл 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9467 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Мировой фармацевтический гигант вышел на рынок Азербайджана фото
Масштабные работы в Шемахе Рапортует "Азеришыг"
Открылся новый центр технического обслуживания ВС Азербайджана фото
Максим Галкин на бакинской свадьбе видео
Китаянка пыталась провезти на себе 102 iPhone фото
Александр Дугин: «Азербайджан понял, что Россия – гарант территориальной целостности»
США создают базу данных иностранных боевиков
Еще одна бакинская армянка вернулась в Азербайджан эксклюзив
В Мосуле вновь вспыхнули бои
WikiLeaks: ЦРУ перехватывало СМС на Android-устройствах
Лавров: «Мы не поддерживаем Асада»
Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона
Газеты лают, а караван Трампа идет наша аналитика
Макрона удивили протесты из-за визита Трампа во Францию
Закиру Гасанову представили нового военного атташе США
Обвиняемый в отмывании денег стал послом Армении
Умер режиссер Александр Майоров
В Баку лифт с людьми упал в шахту
Умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо
Турция направила боевой корабль к берегам Кипра
Закир Гасанов: «У Азербайджана есть оружие, способное сбивать ракеты «Искандеров»
12 убитых после взрыва на границе Камеруна и Нигерии
Сирийская оппозиция может начать бои против курдов
Закир Гасанов: «Поставки российского вооружения в Азербайджан выполнены на 90%»
Президент Ильхам Алиев едет в Латвию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться