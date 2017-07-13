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В Абхазии арестовали убийцу российского туриста

 

Подозреваемый в убийстве российского туриста задержан, говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры Абхазии, передает РИА Новости.

Ранее в четверг МВД Абхазии сообщило, что "установлены подозреваемые в совершении данного преступления".

"Вчера, 12 июля сего года, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий органами предварительного следствия задержан подозреваемый в совершении убийства и разбойного нападения, имевшего место 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района. Личность задержанного в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления.

Прокуратура Гудаутского района Абхазии во вторник возбудила уголовное дело об убийстве туриста из Москвы и похищении членов его семьи. Как уточняли в ведомстве, в результате разбойного нападения Андрею Кабанову, 1984 года рождения, было нанесено два ножевых ранения. Погибшего сопровождали жена с двумя детьми, а также еще одна семья — супруги и двое детей. Все они были похищены злоумышленниками и позже освобождены в результате оперативных мероприятий.

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