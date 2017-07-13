Нефть дорожает: Brent - $48

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в четверг; ранее рынок отреагировал снижением на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), однако затем инвесторы задумались о перспективах восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени повысилась на $0,35 (0,73%) - до $48,09 за баррель.

Цена на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,34 (0,75%) - до $45,83 за баррель.