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Неизвестные расстреляли гостей праздника в Мексике: 11 убитых

 

Вооруженные преступники напали на гостей праздника в муниципалитете Тисаюка в мексиканском штате Идальго: жертвами неизвестных стали семеро мужчин и четыре женщины, сообщило в четверг министерство общественной безопасности региона, передает ТАСС.

Тела были найдены в жилом доме в районе Вилья-Милагрос. Известно, что преступники не стали убивать четверых детей, также находившихся в доме. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. Прокуратура приступила к расследованию случившегося.

По официальным данным, в первой половине текущего года в Мексике было зарегистрировано почти 10 тыс. умышленных убийств - на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года. Этот уровень даже превышает показатели 2011 года, когда в стране шла так называемая война с наркомафией, объявленная президентом Фелипе Кальдероном (2006-2012 годы).

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