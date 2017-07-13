Посольство России выясняет судьбу россиян, которых хотели депортировать в Баку

Посольство России в Анкаре выясняет у компетентных органов Турции судьбу семьи россиян, пропавших на территории страны, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Александр Лешуков.

"В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации, мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее haqqin.az сообщал о том, что 7 июля в 01:35 рейсом Turkish Airlines из Стамбула в Баку должны были депортировать гражданскую семейную пару Евгения Кочаари (1990 г.р.) и Светлану Уханову (1993 г.р.), а также их детей Елизавету Уханову (2011 г.р.) и Амину Кочаари (2016 г.р.). Все они граждане Российской Федерации. Как сообщают источники, Светлана и Евгений имели связи с «Исламским государством» и, возможно, хотели попасть на территорию Сирии через Турцию.