В Баку на стадионе «Баксель Арена» прошел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Габалой» и польской «Ягеллонией». Игра завершилась со счетом 1:1.

Команды вышли на матч в следующих составах:

«Габала» - Дмитрий Безотосный, Ильгар Гурбанов, Виталий Вернидуб, Воислав Станокович, Урфан Аббасов, Эльвин Мамедов, Энди Хэллидей, Хуан Эрнандес, Джавид Гусейнов, Филипп Озобич, Стивен Джозеф-Монроз.

Запасные – Агиль Мамедов, Расим Рамалданов, Гисмят Алиев, Асиф Мамедов, Дион Малоне, Дейв Бултуйс, Фамусса Коне.

«Ягеллония» - Мариан Келемен, Яцек Горальски, Тарас Романчук, Лукаш Бурлыга, Арвидас Новиковас, Федор Черных, Гильерме Ситя, Пржемислав Мыстковски, Гутьери Томелин, Иван Рунье, Киллиан Шерридан.

Запасные – Дамиан Вегларц, Зигмунт Гордон, Дмитрий Хомченовский, Давид Шимонович, Дамиан Шимански, Мартин Поспишил, Лукаш Секульски.

Первые минуты матча прошли с преимуществом «Ягеллонии». Футболисты «Габалы», для которых это была первая официальная игра в обновленном составе, в стартовые минуты притирались друг к другу. Но первый голевой момент создали именно подопечные Романа Григорчука. После эффектной и быстрой комбинации Эрнандес вошел в штрафную соперника. Испанец то ли бил в дальний угол, то ли отдавал пас на набегающего Эльвина Мамедова. Увы, Эльвин до мяча не дотянулся, и мяч прокатился мимо ворот.

Сразу же последовал ответ поляков. Безотосный выпустил мяч из рук, и Черных чуть не наказал голкипера «Габалы». На 15-й минуте гости все же добились своего. Романчук головой отправил мяч в ворота хозяев. 1:0 в пользу «Ягеллонии».

На 17-й минуте шотландский новобранец "Габалы" Хэллидей получил первую желтую карточку в матче. Спустя минуту счет по «горчичникам» стал 1:1 – предупреждение получил Горальски.

На 24-й минуте Хэллидей головой пробил выше ворот. Через минуту Черных упал в штрафной площади «Габалы», судья не отреагировал. На 27-й минуте Эльвин Мамедов получил желтую карточку за срыв атаки.

Преимущество постепенно полностью перешло к «Габале». Наша команда провела пару интересных атак. На 38-й минуте Озобич здорово пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

На 44-й минуте Бурлыга получил желтую карточку. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу «Ягеллонии».

На второй тайм Роман Григорчук выпустил малийца Фамуссу Коне. И на 47-й минуте «Габале» удалось восстановить равновесие. Ильгар Гурбанов получил мяч на краю штрафной площади и пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу, затем попал в ногу Джозефа Монроза и влетел в ворота – 1:1.

На 54-й минуте вся «Баксель Арена» и футболисты «Габалы» требовали у немецкого арбитра Марко Фрица назначить пенальти за снос Коне, но он не указал на «точку». И сразу же Джозеф Монроз бил с дальней дистанции, мяч срикошетил, однако голкипер все же отвел угрозу.

Спустя пару минут капитан Джавид Гусейнов весьма эмоционально высказал судье свое недовольство в связи с неназначенным пенальти и получил желтую карточку.

На 61-й минуте Безотосный спас «Габалу» от второго пропущенного гола, своевременно выйдя из ворот и сыграв за пределами штрафной.

На 68-й минуте Григорчук заменил Эрнандеса на Асифа Мамедова. На 74-й минуте Коне пробил с линии штрафной. Чуть неточно. А на 81-й минуте вновь отличный шанс забить имели гости. «Габала» провалилась и получила контратаку три в одного, но Новиковас не отдал пас, пробил сам и не смог переиграть Безотосного.

На 84-й минуте Ильгар Гурбанов покинул поле. Его заменил голландец Бултуйс, который первым же касанием до мяча мог стать героем матча. Он опасно пробил через себя, но неточно.

На 85-й минуте Секульски вышел на поле вместо Новиковаса. На 90-й минуте Безотосный в третий раз спас команду от неминуемого гола, отразив опаснейший удар Шимански.

Ко второму тайму было добавлено 4 минуты, но голов в эти минуты зрители, несмотря на все попытки "Габалы", не увидели.

Матч завершился со счетом 1:1. Ответная игра состоится 20 июля.