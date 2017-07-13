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Министр обороны заявил, почему Азербайджан остановил наступление в апреле 2016 года

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в своем первом интервью для зарубежных СМИ за время работы в должности, которое он дал РИА Новости, рассказал о причинах приостановления боевых действий в апреле 2016 года.

Отвечая на вопрос о новом витке карабахской войны, министр обороны Закир Гасанов подробно рассказал о событиях апреля 2016 года.

«Самое большое противостояние произошло в апреле 2016 года. Причиной послужил обстрел гражданского населения. Тогда, 1 апреля, в результате армянского артиллерийского удара по Тертерскому району, прямо в машине погибла целая семья.

Естественно, мне об этом доложили. Это было где-то в десятом-одиннадцатом часу. И в связи с тем, что эти огневые точки находились на возвышенности и просматривали всю деревню и прилегающую территорию, я дал команду принять меры, чтобы отбросить огневые точки противника от населенных пунктов. Это не преследовало задачу начать полномасштабную войну.

В этом было задействовано где-то 15-20 процентов нашей армии. Я даже резервы и артиллерию центрального подчинения не подтягивал к фронту. Армия выполнила эту задачу - отбросила ВС Армении от населенных пунктов. Армения на это среагировала так, будто началась война. Они бросили все свои вооружения. Были подтянуты резервы из Еревана. Три дня они атаковали наши позиции. Хотя сами уже на второй день привлекли к посреднической работе соответствующие российские структуры.

Например, мне звонил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он сказал, что надо остановить «это дело»; руководство страны будет об этом говорить. Звонил также начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов нашему начальнику Генштаба.

Потом уже оказалось, что армянская сторона хотела выиграть время, перегруппироваться и нанести удар. Но и это у них не вышло. В принципе, ту задачу, которую мы перед собой ставили, мы выполнили - освободили две стратегические высоты, которые имеют большое оперативно-тактическое значение на фронте. Это Лелетепе на Джабраильском направлении и Талышские высоты.

В целом же, отмечу, что последние годы в зоне боевых действий, где войска Армении расположились против азербайджанских вооруженных сил, напряжение идёт по нарастающей. Причина одна - оккупация азербайджанских земель. Все остальное - это следствие. Оккупированные территории не освобождаются, переговоры не приносят никаких результатов. Естественно, в зоне противостояния войск осложняется обстановка, иногда перерастает в локальные боевые действия - это нормальное явление. Пока две враждующие армии стоят друг против друга, это будет. Но когда удар целенаправленно наносится по гражданскому населению – это уже преступление», - заявил генерал-полковник Закир Гасанов.

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