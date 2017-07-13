В румынском городе Джурджу на стадионе «Марин Анастасовичи» состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между местной командой «Астра» и азербайджанской «Зиря».

Встреча завершилась со счетом 3:1. На 31-й минуте Александру Ионита вывел хозяев вперед. На 34-й минуте ветеран Рашад Садигов, для которого это был 70-й матч в еврокубках, эффектным ударом сравнял счет.

Но во втором тайме класс игроков «Астры» дал о себе знать. На 55-й минуте Александру Дандя, а на 74-й минуте Энтони Ле Таллек довели преимущество румынской команды до двух мячей.

Ответный матч состоится 20 июля на «Далга Арене».