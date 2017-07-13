Путин позвонил королю Иордании

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с королем Иордании Абдаллой II ситуацию в ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте усилий по борьбе с международным терроризмом, говорится в сообщении Кремля, передает РИА Новости.

"Обсуждена текущая ситуация в ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом", — говорится в сообщении.

Стороны также отметили значение подписанного 7 июля РФ, Иорданией и США меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий в других районах САР.