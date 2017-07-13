Трамп пообещал пригласить Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает ТАСС.

"Я бы сказал - да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: "Да, пригласил бы", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента России в Белый дом.

Президент США заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.

"Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: "За кого вы были на самом деле?" Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня", - сказал он.

Также американский президент заявил, что не собирается отменять антироссийские санкции.

"Сейчас нами наложены очень серьезные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять", - сказал он.