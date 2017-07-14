США рассчитывают на прямые переговоры Катара с соседями

США рассчитывают, что Катар сможет начать прямые переговоры со своими соседями и рядом других арабских стран для разрешения кризиса в отношениях, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

Выступая на брифинге, Науэрт напомнила, что в последние дни госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Катар и соседние страны, где обсуждал возможные пути выхода из кризиса, выступая в качестве посредника.

"На основе проведенных дискуссий госсекретарь полагает, что важным следующим шагом должны стать прямые переговоры сторон. Мы надеемся, что это произойдет", — сказала Науэрт на брифинге.