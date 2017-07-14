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Франция больше не настаивает на уходе Асада

 

Франция уже не настаивает на уходе сирийского лидера Башара Асада. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были», — сказал Макрон.

Он уточнил, что «уход Асада больше не является необходимым условием для Франции».

Макрон добавил, что в предложенную Францией и США контактную группу, которая займется составлением дорожной карты по будущему Сирии после конфликта, должны войти постоянные члены Совбеза ООН. При этом французский лидер согласился с тем, что участие в переговорах должен принимать и представитель Асада.

«Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза, заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада. Это позволит нам создать дорожную карту по послевоенному будущему», — сказал президент Франции.

Предыдущая администрация Франции в лице президента Франсуа Олланда настаивала на уходе Асада.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в ходе недавней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что судьба Асада находится в руках России.

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