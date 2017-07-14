Турция пожаловалась на США в ВТО

Решение властей США о введении антидемпинговых мер в отношении стали турецкого производства вызвало недовольство у официальной Анкары, которая обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на Вашингтон, передает Anadolu.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекджи заявил о неприемлемости позиции американских властей.

По его словам, Турция два года назад уже выносила этот вопрос на обсуждение во Всемирную торговую организацию (ВТО) и соответствующий процесс продолжается.

«Доводы, которыми апеллирует Вашингтон, несостоятельны. Следует отметить, что власти США трижды проводили расследование с целью распространения антидемпинговых мер на сталь, производимую в Турции, но так и могли принять должного решения. Оно было принято лишь с четвертой попытки»,- отметил турецкий министр.

Турция подала жалобу на США в ВТО, но все же между союзниками подобных проблем быть не должно, отметил Зейбекджи.

«Все же, когда речь идет о экономических интересах, США сами поддерживают продукцию американского производства. К примеру, нам известно о поддержке продукции компаний США со стороны Американской ассоциации экспортеров хлопка (US Cotton). Мы предприняли ответный шаг, и расследование выявило, что Турция была права в своих подозрениях»,- добавил он.