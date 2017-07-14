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Рамзан Кадыров недоволен приговором убийцам Немцова

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор суда по делу об убийстве Немцова, а доказательства вины подсудимых – "сомнительными", сообщает пресс-служба правительства региона, передает РИА Новости.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", — говорится со ссылкой на Кадырова в сообщении, опубликованном на сайте правительства Чечни.

Недоумение Кадырова, по данным пресс-службы, вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. "Рамзан Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчеркивает глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека", — говорится в документе.

Напомним, что Московский военный суд назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Заур Дадаев получил 20 лет колонии, также суд лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзату Бахаеву суд назначил 11 лет лишения свободы.

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