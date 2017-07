Президент США Дональд Трамп во время общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном сделал комплимент первой леди Франции, отметив ее красоту. Видеозапись опубликовал телеканал NBC News.

«Вы в такой прекрасной форме. Она в такой прекрасной физической форме. Красивая», — отметил Трамп.

В момент комплимента от американского лидера Эммануэль Макрон находился рядом со своей супругой Брижит.

Общение проходило в рамках визита Трампа и первой леди США Меланьи Трамп во Францию.

President Trump tells the French first lady that she's "in such good shape" https://t.co/vSL9WANO29 pic.twitter.com/1g4hYo7Lhf