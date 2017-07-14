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Трамп сделал комплимент супруе Макрона видео

 

Президент США Дональд Трамп во время общения с президентом Франции Эммануэлем Макроном сделал комплимент первой леди Франции, отметив ее красоту. Видеозапись опубликовал телеканал NBC News.

«Вы в такой прекрасной форме. Она в такой прекрасной физической форме. Красивая», — отметил Трамп.

В момент комплимента от американского лидера Эммануэль Макрон находился рядом со своей супругой Брижит.

Общение проходило в рамках визита Трампа и первой леди США Меланьи Трамп во Францию.

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Трамп сделал комплимент супруе Макрона видео
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