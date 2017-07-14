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Почему армяне бегут из Аджарии? haqqin.az из Тбилиси

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Если верить информации руководства армянской общины в Батуми, то за последние десять лет число армянского населения города сократилось вдвое. В столице Аджарской автономии проживало около 27 тысяч армян, теперь их число не дотягивает и до 12 тысяч.

Вазген Мирзаханян

Положение действительно тревожное, если сим прискорбным фактом заинтересовался глава Епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян. Читатели haqqin.az его должны помнить по официально предъявленным им прошлогодним претензиям на 442 грузинских храма, наделавшим немало шума в Грузии. О чем наш сайт и сообщал.

Лидеры армянской общины в Батуми проинформировали главу армянской церкви в Грузии, что причиной оттока их соотечественников из Аджарии является сложная социально-экономическая ситуация, сложившаяся после вывода российской базы.

«Местные армяне, в основном, ремесленники и работы для них в городе нет. Вот и уезжают они в другие причерноморские города - в Туапсе, Анапу, Ялту. А в последние месяцы «армянский поток» устремился в Сочи, на олимпийских объектах работы хватает», - сообщили они.

Епископ Вазген Мирзаханян, внимательно выслушав сетования батумской паствы, обещал поговорить со школами-трехлетками, улучшить питание младшеклассников. Однако  все понимают, что всего этого явно недостаточно, чтобы удержать молодежь в Батуми, где никто не занимается проблемами трудоустройства. Не помогли и призывы духовного пастыря армянской церкви Сурб Пркич города Батуми, отца Арарата Гумбаляна типа: «Не покидайте эту землю, она рано или поздно будет нашей!»

«Таков результат деятельности армянских идеологов, которые вместо интеграции в грузинское общество воспитывают молодежь в системе своих сомнительных националистических «ценностей», - отмечает общекавказская общественно-политическая газета KavkazPlus. Не вдохновляют новое поколение батумских армян и проповеди деятелей типа епископа Вазгена Мирзаханяна. Простой факт: сразу вслед за визитом епископа в Сочи выехала большая группа выпускников батумских школ. В поисках работы…

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