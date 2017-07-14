Защита бывшего президента Бразилии Луиса Игнасио да Силвы, популярного под прозвищем Лула, обещает подать апелляцию, но шансов на то, что ему удастся избежать наказания за злоупотребления, осуществленные в период его правления с 2003 по 2010 годы, практически нет.

Колоссальное по масштабам антикоррупционное расследование в рамках дела «Мойка», уже давно взяло в оборот Лулу да Силву, но до конца оставались сомнения, что любимца народа Бразилии, на годы правления которого пришелся серьезный экономический рост, повлекший и заметный рост народного благосостояния, привлекут у головной ответственности по полной программе.

71-летний Лула ведь и сейчас остается самым рейтинговым политиком в стране, и на президентских выборах, которые пройдут в октябре следующего года, у него были бы самые высокие шансы на победу. Но судебный приговор, конечно, лишил его такой возможности. Сторонники Рабочей партии, лидером которой он был долгое время, используют это обстоятельство как повод обвинить прокуроров и суд в политическом преследовании бывшего президента.

Суд приговорил Лулу к 9,5 годам тюремного заключения за то, что он принял от строительной компании OAS взятку в виде большой виллы на океанском побережье и суммы свыше одного миллиона долларов. Но дело по OAS – не единственное, которое инкриминируется экс-президенту.

Его обвиняют в том, что он принял от компании Odebrecht 3,7 миллиона долларов на покупку земли под приобретение земли для института имени Луиса Игнасио да Силвы, который изучал бы его политическое наследие. Кроме того, есть подозрение, что он получил взятку за то, что Бразилия закупила шведские истребители. В общем, уйти чистым Луле не получится уже никак.

Кроме того, он несет прямую политическую ответственность за тот размах, который приобрела коррупция во время многолетнего правления страной представителями Рабочей партии. Именно они являются основными фигурантами в деле «Мойка», связанном в первую очередь в использовании для подкупа средств государственной нефтегазовой компании Petrobras. В частности, по этому делу за две недели до приговора Луле 12 лет тюрьмы получил Антонио Палоччи - влиятельный министр при да Силве и его преемнице Дилме Русеф. Он проходил в бумагах по отмывке средств для Рабочей партии под кличкой «Итальянец».

Характерно и то, что сама Русеф была отстранена от власти в результате процедуры импичмента. Правда, ее причастность к коррупции вокруг Petrobras и прочих компаний, участвовавших в коррупционных схемах, доказана не была, и ей предъявили обвинение в незаконном распределении бюджетных средств. Под следствием находится и бывший вице-президент при Русеф, исполняющий сейчас обязанности главы государства Мишел Темер. Парадоксальным образом бразильцы, которые приветствовали приговоры в отношении Русеф и Лулы, побаиваются отстранения еще и Темера: тот затеял экономические реформы, которые должны, по идее, привести к восстановлению экономического роста, который исчез при Дилме Русеф, и Бразилия скатилась в тяжелую рецессию. Страна однозначно переживает сейчас один из тяжелейших кризисов в своей современной истории, и главная его причина: элементарная вороватость политического класса.