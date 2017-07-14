В понедельник 10 июля гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор, предусматривающий поставки вооружений и техники на 3,5 миллиарда долларов.

Правда, подписанный документ ровным счетом ничего не означает, поскольку, как сообщают официальные источники в Москве, понять серьезность намерений саудовского руководства можно будет только по итогам визита короля Сальмана аль-Сауда, который может состояться до конца года. Ну а за это время много воды утечет и, как говорил Ходжа Насреддин, «либо шах помрет, либо ишак сдохнет».

Тем более, как сообщил сам Чемезов, «саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если мы передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия». Вопрос только в том, нужны ли саудитам российские «Калашниковы», поскольку закупленная для полиции Королевства в начале 2000-х партия в 10 тысяч автоматов АК-74М так и осталась единственной. Более того, по сообщениям хорошо информированных источников, большая часть этой партии затем ушла в Йемен, тогдашним просаудовским отрядам оппозиции.

Вообще тема военно-технического сотрудничества между Эр-Риядом и Москвой выглядит как-то уж совершенно комически. Как, впрочем, и другие усилия Кремля, с настойчивым упорством слабоумного энтузиаста стремящегося раз за разом наступить на грабли бредовой идеи о возможности неких «особых российско-саудовских отношений».

Так, во время визита Владимира Путина в 2007 году в Эр-Рияд, тогдашний глава МИД Королевства Сауд аль-Фейсал заявил, что не видит особых препятствий к сотрудничеству с Россией в военно-технической сфере. Практически сразу в СМИ появились сообщения о возможности заключения контрактов между Россией и КСА на сумму от $4 млрд, которые включали в себя приобретение саудитами 150 танков Т-90, 100 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 100 БМП-3,20 комплексов ПВО. Закончилось все, как уже было сказано выше, десятью тысячами «Калашниковых», которыми саудиты вооружили оппозицию лояльно относящегося к Москве тогдашнего президента Йемена.

Премьера второй серии комедии «Российско-саудовское военно-техническое сотрудничество» состоялась уже в период президентства Дмитрия Медведева. Тогда саудиты предложили Москве «отступных» за то, чтобы она отказалась от поставок в Иран комплексов С-300, причем сумма этих «отступных» варьировалась от одного до трех миллиардов. Сверх этого саудиты намекали на оружейный контракт стоимостью около пяти миллиардов долларов, в который входили поставки российской стороной в Королевство… вы не поверите, но все те же 150 танков Т-90, 100 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 100 БМП-3, 20 комплексов ПВО. И вновь – в Кремле воспылали надеждой, соглашение с Тегераном разорвали (что потом вылилось для Москвы в солидную неустойку), а саудиты опять ничего не купили.

Затем было много еще чего интересного, от создания «совместной комиссии по борьбе с терроризмом» до награждения посла Саудовской Аравии в России Али Джаафара медалью «Совет Федерации. 20 лет» и прочих казусов.

В Эр-Рияде на этот и многие другие «сигналы» московских фантазеров от геополитики до недавнего времени реагировали весьма равнодушно. Саудиты даже не особо возбудились, когда все та же госпожа Матвиенко во время визита в Королевство намекнула им, что Асад для России и не Асад вовсе, а досадная помеха на пути преодоления сирийского кризиса. Собственно, никакой сенсацией это заявление для них не стало потому, что российские лица об этом твердили и твердят на каждом перекрестке. Все изменилось – в том числе вновь появился «оружейный контракт» - после того, как в конце мая Путин встретился с «маленьким принцем» Мохаммедом бин Салманом, который теперь кем-то вроде неофициального управляющего Королевством, а спустя две недели, 13 июня – с его папой, королем Салманом.

Разговор шел отнюдь не о Сирии, что, впрочем, и правильно, чего о «покойнике» разговаривать, там уже все решено, а о Катаре, ДАЕШ, которое ИГИЛ, и Иране. В первом случае саудовская сторона выразила озабоченность иранской поддержкой Дохи, намекнув Владимиру Путину, чтобы Москва и сама в этот конфликт не влезала, и Тегеран отговорила. Во втором – саудиты откровенно призывали Кремль начать активную войну с ДАЕШ и в Сирии, и, если получится – в Ираке и Афганистане. В третьем – предостерегали Москву от любых попыток наладить хоть какое-то нормальное военно-политическое и экономическое сотрудничество с Тегераном.

И если во всех трех этих случаях интерес Королевства понятен и очевиден – Эр-Рияд назначен в Вашингтоне главой «ближневосточного НАТО» с задачей изоляции Ирана, то для Москвы выгодность участия в затеях саудитов совершенно сомнительна, если не сказать больше. Проблема в том, что в отношениях с Кремлем Эр-Рияд неоднократно доказывал свою способность к навязыванию заведомо проигрышных для России решений. У Москвы практически не осталось никаких рычагов влияния в регионе, а влиять хочется. И того, кто пообещает или даже намекнет на возможность восстановления влияния – встречают в Кремле с распростертыми объятиями. Даже если этот кто-то в качестве «пряника», да еще и просроченного, подсовывает абсолютный фейк в виде «оружейного контракта».